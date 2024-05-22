Кроос закончит карьеру, «Челси» уволил Почеттино, Вернблум извинился за игру в ЦСКА, два клуба для Джикии и другие новости

Названы клубы, которые хотят подписать Джикию

Болельщики «Монако» выбрали Головина лучшим игроком сезона – также он попал в символическую сборную от WhoScored

ЦСКА объявил об уходе Набабкина

Кроос закончит карьеру после Евро-2024 – Анчелотти уже придумал, кто заменит его в составе «Реала»

«Боруссия» может заменить Ройса футболистом из РПЛ

Депутат Госдумы обратился к генпрокурору из-за шутки Безрукова про деньги от «Краснодара» – он объяснил свои действия

Слуцкий продолжил беспроигрышную серию в чемпионате Китая

Месси подозревают в попытке компенсировать деньгами УЕФА снижение зарплаты в «Барселоне» во время пандемии

Вернблум извинился за период карьеры в ЦСКА и ограничил доступ к соцсетям из-за массовых оскорблений

«Челси» уволил Почеттино и рассматривает четырех тренеров ему на замену