Депутат Новичков объяснил свое обращение к генпрокурору из-за шутки Безрукова

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» Николай Новичков прокомментировал ситуацию с игроком «Рубина» Русланом Безруковым.

В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).

После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».

Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.

– Можете объяснить, чем вас так задело высказывание Безрукова?

– Меня возмущает, что публичные люди, имеющие сотни тысяч поклонников и последователей, позволяют себе двусмысленные высказывания.

Гражданин Безруков – комик? Пусть тогда выступает в этом жанре, а не в спорте. А если на секунду предположить, что он не шутил? В каком виде он выставляет отечественный футбол?

Я уверен, здесь должна быть нулевая толерантность к высказываниям и деяниям, имеющим хотя бы минимальные признаки коррупционной составляющей.