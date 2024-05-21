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    • Депутат Новичков объяснил свое обращение к генпрокурору из-за шутки Безрукова

    Депутат Новичков объяснил свое обращение к генпрокурору из-за шутки Безрукова

    Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» Николай Новичков прокомментировал ситуацию с игроком «Рубина» Русланом Безруковым.

    • В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).
    • После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
    • Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».
    • Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.

    – Можете объяснить, чем вас так задело высказывание Безрукова?

    – Меня возмущает, что публичные люди, имеющие сотни тысяч поклонников и последователей, позволяют себе двусмысленные высказывания.

    Гражданин Безруков – комик? Пусть тогда выступает в этом жанре, а не в спорте. А если на секунду предположить, что он не шутил? В каком виде он выставляет отечественный футбол?

    Я уверен, здесь должна быть нулевая толерантность к высказываниям и деяниям, имеющим хотя бы минимальные признаки коррупционной составляющей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:42
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    Комментарии (14)
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    shahor
    1716303493
    Бурная деятельность.Имитация.Сериал многолетний.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1716304174
    Обращает внимание на шутки того, кто ниже его по статусу, а что же ты, депутат, промолчал, когда например Александр Медведев непристойно шутил-испугался, кишка тонка.
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    порт
    1716304226
    Очередной депуташка решил светануться.
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    val69
    1716304407
    Минимальные... А максимальные составляющие в упор не видит...
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    Cleaner
    1716304476
    Комики - это депутаты, подобные Николаю Новичкову...(((((((((((((((((((((((
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    The only one
    1716306044
    Гражданину Новикову больше заняться нечем? В стране остались только проблемы со спортсменами, а остальное на уровне ОАЭ? Или он идолопоклонник прозападной толерантности. Тогда это вредитель.
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    ...уефан
    1716307070
    ...ты бы лучше так рогом упирался, когда пенсионную реформу проводили!...
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    ...уефан
    1716307501
    ..."Мы в рай, а они в ад"(с). Хороша шутка?... А теперь попробуй обратись, куда-нибудь по поводу этой шутки! Засышь!!!... А пацана, для своих долбанных рейтингов, тебе гнобить не страшно и не западло!...
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    СпорЦмен
    1716308024
    Е*баная демократия. Одни демоны! Всех депутатов вместе с семьей к стенке. Попили они крови. А теперь еще, от счастья газы пускают.
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    Нас Много
    1716309331
    Использование слова "толерантность" депутатом от СР-ЗП настораживает..
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