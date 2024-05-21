Депутат Новичков объяснил свое обращение к генпрокурору из-за шутки Безрукова

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» Николай Новичков прокомментировал ситуацию с игроком «Рубина» Русланом Безруковым.
- В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).
- После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
- Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».
- Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.
– Можете объяснить, чем вас так задело высказывание Безрукова?
– Меня возмущает, что публичные люди, имеющие сотни тысяч поклонников и последователей, позволяют себе двусмысленные высказывания.
Гражданин Безруков – комик? Пусть тогда выступает в этом жанре, а не в спорте. А если на секунду предположить, что он не шутил? В каком виде он выставляет отечественный футбол?
Я уверен, здесь должна быть нулевая толерантность к высказываниям и деяниям, имеющим хотя бы минимальные признаки коррупционной составляющей.