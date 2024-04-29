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Смородская рассказала о покровителях Галактионова

29 апреля 2024, 11:45
11

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Локомотив» совсем плох, но Галактионова не уберут из команды, так как у него сильные покровители. Даже после окончания сезона его не уволят.

Галактионов просто не тянет уровень «Локомотива». В молодежной сборной России тянул, а сейчас не тянет. Ему надо работать в более слабой команде», – сказала Смородская.

  • В воскресенье «Локомотив» в гостях уступил «Спартаку» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:3.
  • Красно-зеленые находятся на пятом месте в РПЛ с 41 очком в активе.
  • Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил Смородская Ольга
Комментарии (11)
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Александр-Каратеев-yandex
1714381425
Ну и? А кто покровители-то?
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paracetamol
1714381584
Да он и в молодежке не тянул!
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Sviro
1714381727
Сколько можно цитировать дуру-бабу. То смородская, то зарема ... Повторяя глупость, сам становишься глупым. Не снижайте авторитет ресурса цитируя баб, которые ничего в футболе не добились, кроме как бред нести.
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Мордаванин
1714382447
Брошенная женщина хуже заброшенного мужчины
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Skull_Boy
1714382514
Кому-то просто нужно взять и замолчать
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FCSpartakM
1714390206
Пока в локо и цска работает эта парочка физруков, то за титул чемпиона Москвы будут бороться все 2 клуба.
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alefreddy
1714391473
Мюллер и Прем покровители
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balam
1714392609
темнит жаба
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шахта Заполярная
1714393151
Баба Оля сказала "А" говори и "Б". А так это просто пустобрех, хотя, как и все предыдущие высеры знаменитой шпалоукладчицы 29 разряда.
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Томик
1714400151
А какой у него уровень? Примерно такой и есть. Так что нормально тянет.
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