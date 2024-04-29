Смородская рассказала о покровителях Галактионова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе главного тренера команды Михаила Галактионова.
«Локомотив» совсем плох, но Галактионова не уберут из команды, так как у него сильные покровители. Даже после окончания сезона его не уволят.
Галактионов просто не тянет уровень «Локомотива». В молодежной сборной России тянул, а сейчас не тянет. Ему надо работать в более слабой команде», – сказала Смородская.
- В воскресенье «Локомотив» в гостях уступил «Спартаку» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:3.
- Красно-зеленые находятся на пятом месте в РПЛ с 41 очком в активе.
- Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»