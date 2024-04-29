Смородская рассказала о покровителях Галактионова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Локомотив» совсем плох, но Галактионова не уберут из команды, так как у него сильные покровители. Даже после окончания сезона его не уволят.

Галактионов просто не тянет уровень «Локомотива». В молодежной сборной России тянул, а сейчас не тянет. Ему надо работать в более слабой команде», – сказала Смородская.