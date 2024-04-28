В «Динамо» сказали, что готовы получить от Галицкого после победы над «Зенитом»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) сказал об угощении, которое не против получить от владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.
– «Краснодар» вам ничего не обещал?
– Вы из комитета по этике? «Краснодар» ничего нам не обещал. Знаю, что Галицкий производит отличное [вино] пино нуар. Будем не против, если нас им угостят. Последняя игра у нас в Краснодаре, будет серьезная борьба. Но мы поедем туда не за этим [вином], а чтобы выигрывать.
– Впереди матч со «Спартаком» в Кубке России.
– Постараемся обыграть «Спартак». Приложим для этого все усилия.
– Не общались ли с Лещуком после того матча со «Спартаком»?
– Общались, мы его поддержали. Такое случается со всеми. Уверен, он вернется на поле еще сильнее. Мы на него рассчитываем, крест на нем не стоит.
- «Динамо» набрало 47 очков и занимает третье место в чемпионате России.
- «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ с 50 очками.
- У «Краснодара», идущего вторым, матч в запасе и 49 очков.