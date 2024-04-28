В «Динамо» сказали, что готовы получить от Галицкого после победы над «Зенитом»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) сказал об угощении, которое не против получить от владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

– «Краснодар» вам ничего не обещал?

– Вы из комитета по этике? «Краснодар» ничего нам не обещал. Знаю, что Галицкий производит отличное [вино] пино нуар. Будем не против, если нас им угостят. Последняя игра у нас в Краснодаре, будет серьезная борьба. Но мы поедем туда не за этим [вином], а чтобы выигрывать.

– Впереди матч со «Спартаком» в Кубке России.

– Постараемся обыграть «Спартак». Приложим для этого все усилия.

– Не общались ли с Лещуком после того матча со «Спартаком»?

– Общались, мы его поддержали. Такое случается со всеми. Уверен, он вернется на поле еще сильнее. Мы на него рассчитываем, крест на нем не стоит.