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  • В «Динамо» сказали, что готовы получить от Галицкого после победы над «Зенитом»

В «Динамо» сказали, что готовы получить от Галицкого после победы над «Зенитом»

28 апреля 2024, 22:53
4

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) сказал об угощении, которое не против получить от владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

– «Краснодар» вам ничего не обещал?

– Вы из комитета по этике? «Краснодар» ничего нам не обещал. Знаю, что Галицкий производит отличное [вино] пино нуар. Будем не против, если нас им угостят. Последняя игра у нас в Краснодаре, будет серьезная борьба. Но мы поедем туда не за этим [вином], а чтобы выигрывать.

– Впереди матч со «Спартаком» в Кубке России.

– Постараемся обыграть «Спартак». Приложим для этого все усилия.

– Не общались ли с Лещуком после того матча со «Спартаком»?

– Общались, мы его поддержали. Такое случается со всеми. Уверен, он вернется на поле еще сильнее. Мы на него рассчитываем, крест на нем не стоит.

  • «Динамо» набрало 47 очков и занимает третье место в чемпионате России.
  • «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ с 50 очками.
  • У «Краснодара», идущего вторым, матч в запасе и 49 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (4)
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Pourquoi pas
1714335814
Ах, любитель красненького! ))) Обыграете Спартак - вот вам и закуска! )))
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Январь 59
1714359268
Ну теперь комитет по этике , Госдума, прочие органы вцепятся в Краснодар мёртвой хваткой -"Подкупили"
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andr45
1714374542
А по мне это не только открытая реклама краснодарских вин, но и, хоть не в явной форме, пропаганда алкоголизма!
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