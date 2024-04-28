В воскресенье, 28 апреля, в 21:30 по московскому времени «Наполи» сыграет с «Ромой». Игра пройдет в 34 туре итальянской Серии А.

«Наполи»

«Наполи» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. Команда провела 33 матча и набрала 49 очков. В активе команды тринадцать побед, десять ничьих и десять поражений. Забито 50 голов, пропущено 41, что приводит к положительной разнице в +9.

«Рома»

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда провела 33 матча и набрала 58 очков. В активе команды семнадцать побед, семь ничьих и девять поражений. Забито 59 голов, пропущено 39, что приводит к положительной разнице в +20.

Прогноз на матч «Наполи» – «Рома»

В пяти последних очных встречах команд были зафиксированы две ничьи, две победы «Наполи» и победа «Ромы». Букмекеры считают неаполитанцев фаворитом матча. Наверняка экс-чемпион страны возьмет три очка дома. Поставим на «Наполи» с коэффициентом 2.02. Дополнительно предположим, что обе команды забьют голы – ставим на ОЗ да с коэффом 1.73.