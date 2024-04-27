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  • Друг Уткина: «На дне рождения Василия курили, честно скажу, не сигареты»

Друг Уткина: «На дне рождения Василия курили, честно скажу, не сигареты»

27 апреля 2024, 11:43
1

Виктор Кравченко, друг и ученик Василия Уткина, рассказал о недавнем дне рождения журналиста.

  • Уткин умер в марте в 52 года.

– Какой из его дней рождения запомнился тебе больше всего?

– Ему исполнялось то ли 47, то ли 48. Мы сидели в ресторане, на двух первых этажах которого было много обычных посетителей. А Вася выкупил лофт на третьем, было большое застолье. Из «Эгриси» были мы с Игорем Струниным, еще пара его студентов, а остальные – люди уровня Мити Чуковского, Дениса Казанского. Даже генералы какие-то были. Шла очень интересная беседа, и в один момент заходит управляющая и говорит: «Извините, пожалуйста, вы не могли бы не курить? У нас здесь это нельзя делать. А то у нас тут уже заведение в курсе, что вы курите». Курили там, честно скажу, не сигареты.

Некоторые люди искренне не поняли – как это нельзя? Мы на дне рождения у Василия Уткина, что хотим – то и делаем. Управляющая извинилась и ушла, не настаивала. Мы, молодые, сидели в шоке. Если бы мы этим занимались с друзьями – просто вызвали бы полицию. Но тут были настолько уважаемые люди, что отношение – совсем другое. Мне кажется, ничего там и не прекратили.

У Васи была традиция – он всегда очень жестко отмечал Новый год. Звал, мне кажется, всю свою записную книжку, полностью закрывал «Джон Донн», трехэтажный клуб на Таганской, и кого там только не было, и что там только не творилось. Разброс людей был нереальный – от знаменитых неспортивных телеведущих до актеров и рэперов, и о разносторонности Васи и его интересов говорила как раз эта его новогодняя вечеринка. Никто не смог бы этих людей объединить, кроме Васи. Это, мне кажется, и на его похоронах было видно – притом что многие, кто обязательно был бы там, сейчас не живут в России.

  • Уткин комментировал футбол с прошлого века.
  • В 2015-2016 годах он комментировал на «Матч ТВ».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (1)
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Красногорск_Фан
1714216725
Ну и зачем такие подробности. О живых еще ладно.
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