Ташуев назвал лучший матч «Факела» под своим руководством

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев выделил свой лучший матч в клубе.

Тренер был во главе воронежцев с сентября по апрель.

– Самый яркий матч, который при вас провел «Факел»?

– Мне очень понравился осенний матч против «Динамо» в Москве. В первом тайме минут 30 вообще не выпускали их, играли креативно, владели мячом, была позиционная атака. Все, как я хочу видеть. С «Рубином» игра в Воронеже была хорошей, первый тайм мы провели здорово, виден был стиль у команды. Сейчас чуть зажались, ведь очень важен результат, плюс есть травмированные. Их всего двое, но самые важные игроки, их не заменишь.

– Что изменили бы в этом сезоне, если бы была возможность.

– Я постоянно занимаюсь инновационными вещами именно в атаке. В «Факеле» огромная сложность, что забиваем мало голов, но это комплексная проблема.

Если говорить о будущей работе, то для селекции нужно больше искать футболистов под определенный стиль игры. Да, это тяжело, качественные игроки стоят больших денег, не так просто найти таких футболистов, но нужно стараться делать это. А потом развивать стиль игры, чтобы атакующий футбол приносил голы и победы.