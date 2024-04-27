Дюков заявил об улучшении судейства в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков заявил о прогрессе российских судей.

«Я доволен работой Милорада Мажича, вижу прогресс. Мы каждый сезон ведем учет ключевых ошибок, видим хорошую динамику. Да, ошибки сохраняются, но мы видим положительные изменения.

Федерация футбола Саудовской Аравии удовлетворена работой российских бригад на их матчах», – сказал Дюков.