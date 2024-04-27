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Дюков заявил об улучшении судейства в РПЛ

27 апреля 2024, 09:17
5

Президент РФС Александр Дюков заявил о прогрессе российских судей.

«Я доволен работой Милорада Мажича, вижу прогресс. Мы каждый сезон ведем учет ключевых ошибок, видим хорошую динамику. Да, ошибки сохраняются, но мы видим положительные изменения.

Федерация футбола Саудовской Аравии удовлетворена работой российских бригад на их матчах», – сказал Дюков.

  • Мажич возглавляет российских судей с 2023 года.
  • У него контракт до 2025 года.
  • Ближайший тур РПЛ стартует завтра, 28 апреля.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (5)
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1714200948
Хах, жаль мемные картинки здесь нельзя прикреплять в комментариях.
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alp
1714201662
чо?
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Пингвины Антарктиды/Толян
1714203831
Судейство улучшилось настолько, что коррумпированные судьи продолжают судить.
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АлексМак
1714213393
нет никакого улучшения
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