«Бездарное зрелище»: Мацуев сообщил, на какой минуте матча ЦСКА – «Спартак» он уснул

Народный артист России и фанат «Спартака» Денис Мацуев оценил качество матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).
«Вчера у меня был единственный свободный вечер и мне удалось впервые за долгое время посмотреть матч вживую. Я благополучно уснул примерно на 15‑й минуте матча.
Команды должны были подарить болельщикам настоящую, бескомпромиссную игру с каким‑то сюжетом, превратить матч в спектакль, как говорил Константин Иванович Бесков. Что мы увидели по итогу? Бездарное зрелище», – сказал Мацуев.
- «Спартак» не проигрывает при и.о. главного тренера Владимире Слишковиче.
- Москвичи идут в РПЛ 6-ми.
- Следующий соперник – «Локомотив» (28 апреля).
Источник: «Матч ТВ»