«Бездарное зрелище»: Мацуев сообщил, на какой минуте матча ЦСКА – «Спартак» он уснул

Народный артист России и фанат «Спартака» Денис Мацуев оценил качество матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Вчера у меня был единственный свободный вечер и мне удалось впервые за долгое время посмотреть матч вживую. Я благополучно уснул примерно на 15‑й минуте матча.

Команды должны были подарить болельщикам настоящую, бескомпромиссную игру с каким‑то сюжетом, превратить матч в спектакль, как говорил Константин Иванович Бесков. Что мы увидели по итогу? Бездарное зрелище», – сказал Мацуев.