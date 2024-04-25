Мостовой высказался о состоянии ЦСКА и «Спартака» перед дерби

Экс‑полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем столичном дерби, в котором красно-белые встретятся с ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ.
«ЦСКА безответственно подошел к дерби, потеряв половину основного состава. Надо же думать про все эти моменты. Поэтому сейчас «Спартак» выглядит предпочтительнее.
Слишковичу важно максимально положительно себя зарекомендовать, чтобы рассчитывать и дальше продолжить работу в клубе. Думаю, с настроем у красно-белых никаких проблем не будет – они сейчас на кураже», – сказал Мостовой.
- Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 38 очками после 24 матчей, ЦСКА идет 6-м с 37 баллами.
Источник: «РБ Спорт»