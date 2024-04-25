Мостовой высказался о состоянии ЦСКА и «Спартака» перед дерби

Экс‑полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем столичном дерби, в котором красно-белые встретятся с ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ.

«ЦСКА безответственно подошел к дерби, потеряв половину основного состава. Надо же думать про все эти моменты. Поэтому сейчас «Спартак» выглядит предпочтительнее.

Слишковичу важно максимально положительно себя зарекомендовать, чтобы рассчитывать и дальше продолжить работу в клубе. Думаю, с настроем у красно-белых никаких проблем не будет – они сейчас на кураже», – сказал Мостовой.