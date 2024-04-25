Бубнов назвал фаворита матча ЦСКА – «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов предположил, как закончится матч перенесенного 21-го тура ЦСКА – «Спартак».
«1:2. В дерби возможно всe, поэтому предсказать результат очень трудно. У красно-синих сумасшедшие потери, интересно посмотреть, как тренерский штаб с ними справится. Команда потеряла сразу несколько ведущих игроков перед важнейшим дерби.
«Спартак» же сейчас в приподнятом настроении после разгрома «Ростова», да и потерь практически нет. Как ни парадоксально, но сейчас у красно-белых скамейка сильнее. Это может сыграть решающую роль. Армейцам просто некем будет усиливаться во время матча», – написал Бубнов.
- «Спартак» и ЦСКА находятся в РПЛ на 5-м и 6-м местах соответственно после 24 матчей. У красно-белых 38 очков, а у красно-синих – 37.
- Игра на «ВЭБ Арене» пройдет сегодня и начнется в 20:30 мск.
Источник: Sportbox.ru