Бубнов назвал фаворита матча ЦСКА – «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов предположил, как закончится матч перенесенного 21-го тура ЦСКА – «Спартак».

«1:2. В дерби возможно всe, поэтому предсказать результат очень трудно. У красно-синих сумасшедшие потери, интересно посмотреть, как тренерский штаб с ними справится. Команда потеряла сразу несколько ведущих игроков перед важнейшим дерби.

«Спартак» же сейчас в приподнятом настроении после разгрома «Ростова», да и потерь практически нет. Как ни парадоксально, но сейчас у красно-белых скамейка сильнее. Это может сыграть решающую роль. Армейцам просто некем будет усиливаться во время матча», – написал Бубнов.