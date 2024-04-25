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Бубнов назвал фаворита матча ЦСКА – «Спартак»

25 апреля 2024, 13:44
16

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов предположил, как закончится матч перенесенного 21-го тура ЦСКА – «Спартак».

«1:2. В дерби возможно всe, поэтому предсказать результат очень трудно. У красно-синих сумасшедшие потери, интересно посмотреть, как тренерский штаб с ними справится. Команда потеряла сразу несколько ведущих игроков перед важнейшим дерби.

«Спартак» же сейчас в приподнятом настроении после разгрома «Ростова», да и потерь практически нет. Как ни парадоксально, но сейчас у красно-белых скамейка сильнее. Это может сыграть решающую роль. Армейцам просто некем будет усиливаться во время матча», – написал Бубнов.

  • «Спартак» и ЦСКА находятся в РПЛ на 5-м и 6-м местах соответственно после 24 матчей. У красно-белых 38 очков, а у красно-синих – 37.
  • Игра на «ВЭБ Арене» пройдет сегодня и начнется в 20:30 мск.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (16)
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...уефан
1714042313
...сплюнем через левое плечо и постучим по дереву...
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JIEGEHDA
1714042834
Файзуллаев Роша и Дивеев. Потери конечно знатные . Там тупо играть то некому. Особенно после голов двух защитников считай что некому даже забивать . Ну круто что . Чалов и Заболотный ахахаха ору
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алдан2014
1714043602
Это дерби. Ждём прежде всего зарубу,ну и хороший футбол.
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O-kolesov
1714044089
Дивеева и Роше должны были выдать дискву на 26-й тур, а не на 21-й. Как у Задорнова 9-й вагон после 8-го, а не перед 10-м.
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ySS
1714046227
Нет фаворита, одни хромают составом, другие игрой в атаке.
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Сам_себе_сказал
1714047186
Интересный матч, надо посмотреть зарубу...
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Cleaner
1714047407
Я сильно сомневаюсь, что Спартак хотя бы один гол ЦСКА забить сможет. Весь свой лимит голов Спартак в Ростове израсходовал!!!...)))
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Krics
1714050470
БАмжи повылазили, где вчера были,ихмо.
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slavа0508
1714054955
Согласен с Бубеном . объездим диких жеребцов ... ну а если серьёзно здесь всё может быть . жеребец может оказаться строптивым ....
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АЛЕКС 58
1714056591
Бубен! Ты перед игрой с Ахматом тоже прогнозы строил,брехун
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