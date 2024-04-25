В четверг, 25 апреля, в рамках 21 тура российской Премьер-лиги состоится московское дерби, в котором сыграют ЦСКА и «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

ЦСКА

Подопечные Владимира Федотова занимают шестое место в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 37 очков. ЦСКА выиграл в девяти матчах РПЛ, в десяти играх команда сыграла вничью, а в пяти матчах потерпела поражение. ЦСКА имеет в своем активе 44 гола – столько же у «Зенита», но в статистике пропущенных мячей значатся 33 мяча – это один из худших показателей РПЛ.

«Спартак»

«Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля сумел поправить турнирное положение. Команда имеет 38 очков и идет на четвертом месте. Коллектив выиграл 11 матчей, в пяти встречах сыграл вничью и потерпел восемь поражений. «Спартак» забил 34 гола и пропустил 29 мячей.

Прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»

В трех последних очных встречах были зафиксированы две ничьи и победа «Спартака». В предстоящем матче вероятен любой исход, поэтому поставим на ОЗ да за 1.68 – матчи принципиальных соперников редко проходят без голов в ворота обеих команд.