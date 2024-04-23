УЕФА определился с размерами заявок сборных на Евро-2024

Делегаты УЕФА проголосовали за расширение заявки сборных-участниц Евро-2024 с 23 до 26 игроков. В начале апреля такая инциатива была выдвинутна на собрании тренеров национальных команд.

Формально решение о расширении заявок должен утвердить исполком УЕФА. Это может произойти на текущей неделе.