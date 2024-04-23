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    УЕФА определился с размерами заявок сборных на Евро-2024

    Делегаты УЕФА проголосовали за расширение заявки сборных-участниц Евро-2024 с 23 до 26 игроков. В начале апреля такая инциатива была выдвинутна на собрании тренеров национальных команд.

    Формально решение о расширении заявок должен утвердить исполком УЕФА. Это может произойти на текущей неделе.

    • Ранее УЕФА разрешил участникам увеличить заявку на Евро-2020 из-за перегруженного календаря, вызванного пандемией Covid-19. Турнир проходил в 2021 году
    • В 2022-м ФИФА сохранила квоту, разрешив командам взять 26 игроков на чемпионат мира в Катаре.
    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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    Источник: Sky Sports

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