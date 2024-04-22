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    • Костюм Обеликса Василия Уткина будет на скамейке «Эгриси» на каждом матче команды

    Костюм Обеликса Василия Уткина будет на скамейке «Эгриси» на каждом матче команды

    Медиаклуб «Эгриси» будет размещать на своей скамейке костюм Обеликса на каждой игре Медиалиги. В нем однажды появился на матче команды ее бывший владелец Василий Уткин.

    «Самый знаменитый перфоманс Василия – когда он вышел в костюме Обеликса. И мы решили, что его образ будет с нами на каждом матче. Не важно, это матч против «Козлов», «Броуков» или «Денег». Место навсегда закреплено за Васей.

    Василий всегда сидел напротив телевизора, потому что он не любил наблюдать за футболом из толпы. И бывало, что такой взгляд Васи помогал нам. Например, он обращал внимание на пенальти, который можно было заметить только по телевизору», – рассказал ответственный за перфомансы в «Эгриси» Кирилл Ларионов.

    • Обеликс – галльский воин, персонаж комиксов, фильмов, мультфильмов и компьютерных игр об Астериксе.
    • Журналист и комментатор Василий Уткин умер 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет.
    • Его похоронили в родном городе Балашиха.

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    Источник: Sports

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии (1)
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    baggio80
    1713786949
    Дебилы вы еще трусов с носками на ложите епть
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