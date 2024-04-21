Булыкин дал прогноз на исход сезона для «Спартака»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак».

Матч начнется в 20:30 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

«Ростов» в случае победы опустит «Спартак» в нижнюю половину таблицы РПЛ.

«Для «Спартака» сейчас любая игра очень тяжелая. Против неплохого «Ростова» – тем более. Есть надежда, что ребята встрепенулись после ухода тренера и будут показывать лучший футбол, но им будет очень непросто.

Если говорить про турнирную таблицу, то «Спартак» должен быть в призовых местах, но, думаю, даже в пятерку не попадут. Все зависит от «Ростова»: смогут ли они обойти «Спартак». Они уже доказывали, что могут занимать высокие места. Все в их руках. «Спартак» же просто доигрывает сезон. Они ищут тренера и уже думают о будущем.

«Ростов» дома будет играть агрессивно, высоко прессингуя. Все зависит от «Спартака». Если они быстро пропустят, то могут нарваться и на разгром. Если нет, у «Спартака» неплохие шансы на неожиданный результат, как у «Реала» в матче с «Манчестером». А так и «Ростов», и «Спартак» играют результативно, поэтому стоит ждать обилие голов. Эти команды не паркуют «автобус», а сами играют в атаку и другим позволяют», – сказал Булыкин.