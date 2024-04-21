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    Булыкин дал прогноз на исход сезона для «Спартака»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак».

    «Для «Спартака» сейчас любая игра очень тяжелая. Против неплохого «Ростова» – тем более. Есть надежда, что ребята встрепенулись после ухода тренера и будут показывать лучший футбол, но им будет очень непросто.

    Если говорить про турнирную таблицу, то «Спартак» должен быть в призовых местах, но, думаю, даже в пятерку не попадут. Все зависит от «Ростова»: смогут ли они обойти «Спартак». Они уже доказывали, что могут занимать высокие места. Все в их руках. «Спартак» же просто доигрывает сезон. Они ищут тренера и уже думают о будущем.

    «Ростов» дома будет играть агрессивно, высоко прессингуя. Все зависит от «Спартака». Если они быстро пропустят, то могут нарваться и на разгром. Если нет, у «Спартака» неплохие шансы на неожиданный результат, как у «Реала» в матче с «Манчестером». А так и «Ростов», и «Спартак» играют результативно, поэтому стоит ждать обилие голов. Эти команды не паркуют «автобус», а сами играют в атаку и другим позволяют», – сказал Булыкин.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    VPERDIV SPARTAK
    1713693130
    Спартак со Слишковичем это и есть автобус самый настоящий! Булыкин смотрел игру спама со Слишковичем!??
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