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    «Эгриси» нанес высказывание Уткина на игровую форму

    Медиаклуб «Эгриси» начнет выступать в футолках, на которые будет нанесена легендарная фраза экс-президента клуба Василия Уткина: «Играйте в футбол». Текст будет распологаться на груди.

    Основной комплект формы «Эгриси» будет черного цвета. Второй – кремовый. Вратарские комплекты зеленого и оранжевого цвета. Клуб отказался от желтого цвета в новой форме.

    «Очевидно, что надпись «Играйте в футбол» под воротником – отсылка к Василию Уткину. По этой фразе он и запомнился большинству его фанатов. Если спросить людей, с какой фразой у них ассоциируется Василий, то «Играйте в футбол» точно будет в топе.

    Раньше место под воротником было слотом для двух спонсоров. Но нам хочется, чтобы фраза притягивала взгляд, а логотип рядом, как ни крути, отвлекал бы. Поэтому мы решили не продавать два места под воротником.

    Возможно, мы потеряли деньги. Возможно, кто-то из партнеров будет недоволен тем, что лишился сочного места, которое всегда попадает в трансляцию. И хотя мы в не самой легкой финансовой ситуации, есть вещи важнее нескольких сотен тысяч рублей. Фраза Васи важнее», – рассказал креативный директор «Эгриси» Кир Воробьев.

    • Журналист и комментатор Василий Уткин умер 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет.
    • Его похоронили в родном городе Балашиха.

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    Источник: Sports

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