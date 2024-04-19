«Монако» интересовался Чаловым, Слуцкий – лучший в Китае, Головин выбыл до конца сезона и другие новости

Защитник «Спартака» раскрыл подробности прощания с Абаскалем
Головин выбыл до конца сезона
Мостовой заявил о готовности уйти из «Зенита» летом
«Локомотив» продлил контракт с российским защитником
Слуцкий признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая
Игорь Денисов отчислил из команды собственного сына
Слишкович продолжит руководить «Спартаком» до конца сезона, но при одном условии
Хави отменил тренировку «Барселоны» из-за напряженности внутри команды
«Монако» зимой интересовался Чаловым
Определились полуфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций