Мостовой заявил о готовности уйти из «Зенита» летом

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сказал, что готов перейти в европейский клуб в летнее трансферное окно при наличии соответствующего предложения.
– Мечтаете ли о Европе и покинете этим летом «Зенит»?
– Мечтаю, да. Все летом зависит от предложения. Если, дай бог, оно поступит, тогда будет какое-то обсуждение. А так, я всегда говорил и, наверное, буду говорить, что есть такая мечта и хочется себя там попробовать.
– Пример Головина сильно мотивирует?
– Да. И Кузяева, и Захаряна. Пример всех мотивирует.
- В этом сезоне Мостовой сыграл за клуб 22 матча, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
- 26-летний хавбек играет за «Зенит» с 2020 года.