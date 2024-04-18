Мостовой заявил о готовности уйти из «Зенита» летом

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сказал, что готов перейти в европейский клуб в летнее трансферное окно при наличии соответствующего предложения.

– Мечтаете ли о Европе и покинете этим летом «Зенит»?

– Мечтаю, да. Все летом зависит от предложения. Если, дай бог, оно поступит, тогда будет какое-то обсуждение. А так, я всегда говорил и, наверное, буду говорить, что есть такая мечта и хочется себя там попробовать.

– Пример Головина сильно мотивирует?

– Да. И Кузяева, и Захаряна. Пример всех мотивирует.