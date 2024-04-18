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    Мостовой заявил о готовности уйти из «Зенита» летом

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сказал, что готов перейти в европейский клуб в летнее трансферное окно при наличии соответствующего предложения.

    – Мечтаете ли о Европе и покинете этим летом «Зенит»?

    – Мечтаю, да. Все летом зависит от предложения. Если, дай бог, оно поступит, тогда будет какое-то обсуждение. А так, я всегда говорил и, наверное, буду говорить, что есть такая мечта и хочется себя там попробовать.

    – Пример Головина сильно мотивирует?

    – Да. И Кузяева, и Захаряна. Пример всех мотивирует.

    • В этом сезоне Мостовой сыграл за клуб 22 матча, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
    • 26-летний хавбек играет за «Зенит» с 2020 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (8)
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    ilichkadr
    1713439388
    Ну, и заголовок!? Нет чтобы написать, что Мостовой заявил о готовности перейти в Реал или на худой конец МанСити. Взял таймаут для обдумывания предложения до конца сезона.
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    ...уефан
    1713439409
    ... хороший ты игрок, Андрюха! И не ленивый. Удачи тебе!...
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    BarStep
    1713439595
    Под лежачий камень вода не течет ..
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713439707
    Мечты сбываются! Пусть и тебе повезет
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    Semenycch
    1713439926
    Попытка - не пытка.
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    СпорЦмен
    1713441161
    Долго с телефона стросил сообщенте. Скажу короче, те кто уезжают поднимать чужой чемпионат, мёртв. Где родился, там и пригодился. А нееет, хорошо там, где нас нет. Иуды!
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