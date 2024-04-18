Игорь Денисов отчислил из команды собственного сына

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Денисов отчислил из академии «Торпедо» своего сына. Об этом рассказал Владимир Быстров.

– Как у него дела? Он же в «Торпедо».

– Все хорошо. У него и своя команда 2011 года. Я ему там и помогал. Вот Игорь как раз воспитывался в тех условиях, о которых я говорю. Он меня поддерживает. К нему не подходят футболисты с жалобами на усталость. Устал – садись на скамейку, но на поле ты больше не выйдешь. Спрос со всех одинаковый. У него два сына – один справляется к конкуренцией, а второй – нет. И он его убрал из команды. Вот такие требования должны быть.