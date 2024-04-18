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    Игорь Денисов отчислил из команды собственного сына

    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Денисов отчислил из академии «Торпедо» своего сына. Об этом рассказал Владимир Быстров.

    – Как у него дела? Он же в «Торпедо».

    – Все хорошо. У него и своя команда 2011 года. Я ему там и помогал. Вот Игорь как раз воспитывался в тех условиях, о которых я говорю. Он меня поддерживает. К нему не подходят футболисты с жалобами на усталость. Устал – садись на скамейку, но на поле ты больше не выйдешь. Спрос со всех одинаковый. У него два сына – один справляется к конкуренцией, а второй – нет. И он его убрал из команды. Вот такие требования должны быть.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    sochi-2013
    1713458089
    подтянет
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    Suvorov71
    1713458669
    Гарик, ну это ребенок, ты уж не особо дави на него, хотя ты отец и тренер тебе виднее
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