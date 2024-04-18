«Локомотив» продлил контракт с российским защитником

«Локомотив» продлил соглашение с защитником Ильей Самошниковым до мая 2027 года.

«Эмоции только положительные, я очень рад этому. Надеюсь, что после продления буду и дальше помогать команде. В «Локомотиве» прекрасный коллектив», – сказал 26-летний игрок.