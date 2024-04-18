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    • Защитник «Спартака» раскрыл подробности прощания с Абаскалем

    Защитник «Спартака» раскрыл подробности прощания с Абаскалем

    Футболист «Спартака» Никита Чернов рассказал, как попрощался с командой бывший главный тренер Гильермо Абаскаль.

    • Испанца уволили в минувшее воскресенье.
    • Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Статистика Абаскаля: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

    «Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со «Спартаком», как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой.

    Всe равно он здесь оставил свою частичку. «Спартак» – первая серьeзная команда для него, где есть давление. Думаю, он достаточно хорошо справлялся», – заявил Чернов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:55
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    Комментарии (1)
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    ivany4
    1713428608
    Ну а кто бы сомневался. Только "всезнающие сми", выдающие свои желания и домыслы, за якобы действительность и "мнения экспертов", способны все поставить с ног на голову..)))
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