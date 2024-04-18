Защитник «Спартака» раскрыл подробности прощания с Абаскалем

Футболист «Спартака» Никита Чернов рассказал, как попрощался с командой бывший главный тренер Гильермо Абаскаль.

Испанца уволили в минувшее воскресенье.

Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

Статистика Абаскаля: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

«Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со «Спартаком», как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой.

Всe равно он здесь оставил свою частичку. «Спартак» – первая серьeзная команда для него, где есть давление. Думаю, он достаточно хорошо справлялся», – заявил Чернов.