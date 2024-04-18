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    • Слишкович продолжит руководить «Спартаком» до конца сезона, но при одном условии

    Слишкович продолжит руководить «Спартаком» до конца сезона, но при одном условии

    Атмосфера внутри «Спартака» улучшилась после смены главного тренера.

    • В воскресенье клуб уволил Гильермо Абаскаля.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Под его руководством спартаковцы на выезде сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

    Слишкович гораздо больше общается с футболистами, в том числе с российскими. Между ними нет языкового барьера.

    Также у боснийского специалиста нет недопонимания с капитаном Георгием Джикией, защитником Даниилом Денисовым и другими игроками.

    Велика вероятность, что Слишкович продолжит руководить «Спартаком» до конца сезона-2023/24.

    Помешать этому может только назначение нового главного тренера в ближайшие несколько недель.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:09
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    Комментарии (5)
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    timon2401
    1713464944
    "Нет недопонимания с капитаном Георгием Джикией и защитником Даниилом Денисовым".. Видимо занесли агенты и.о. и этих двоих стоит ждать в составе((( в дополнение к Умярову, Литвинову и Зиньковскому..как бы в стыки не попасть
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713467533
    Как много оговорок если да кабы)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713467646
    Две игры проиграет и одну из них с крупным счётом и досвидос!) Впрочем Слишкович умеет игру сушить играя на ноль в расчете на дурацкий гол от дельфина например)
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