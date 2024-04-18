Слишкович продолжит руководить «Спартаком» до конца сезона, но при одном условии

Атмосфера внутри «Спартака» улучшилась после смены главного тренера.
- В воскресенье клуб уволил Гильермо Абаскаля.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Под его руководством спартаковцы на выезде сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).
Слишкович гораздо больше общается с футболистами, в том числе с российскими. Между ними нет языкового барьера.
Также у боснийского специалиста нет недопонимания с капитаном Георгием Джикией, защитником Даниилом Денисовым и другими игроками.
Велика вероятность, что Слишкович продолжит руководить «Спартаком» до конца сезона-2023/24.
Помешать этому может только назначение нового главного тренера в ближайшие несколько недель.