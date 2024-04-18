«Монако» зимой интересовался Чаловым

Нападающий ЦСКА Федор Чалов привлек внимание трех клубов из Европы.

Один из них – «Монако». Монегаски интересовались форвардом в феврале.

«Помимо «Монако» ещe два европейских клуба активно изучали игру Чалова.

Сейчас всe будет зависеть от игры нападающего в финальной части сезона РПЛ», – сообщил источник.