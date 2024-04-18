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    «Монако» зимой интересовался Чаловым

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов привлек внимание трех клубов из Европы.

    Один из них – «Монако». Монегаски интересовались форвардом в феврале.

    «Помимо «Монако» ещe два европейских клуба активно изучали игру Чалова.

    Сейчас всe будет зависеть от игры нападающего в финальной части сезона РПЛ», – сообщил источник.

    • В начале апреля Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года.
    • Отступные в его соглашении – 4,2 миллиона евро.
    • В этом сезоне футболист ЦСКА забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
    • В «Монако» он может воссоединиться с Александром Головиным.

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    Источник: «Чемпионат»

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