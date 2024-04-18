«Монако» зимой интересовался Чаловым

Нападающий ЦСКА Федор Чалов привлек внимание трех клубов из Европы.
Один из них – «Монако». Монегаски интересовались форвардом в феврале.
«Помимо «Монако» ещe два европейских клуба активно изучали игру Чалова.
Сейчас всe будет зависеть от игры нападающего в финальной части сезона РПЛ», – сообщил источник.
- В начале апреля Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года.
- Отступные в его соглашении – 4,2 миллиона евро.
- В этом сезоне футболист ЦСКА забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
- В «Монако» он может воссоединиться с Александром Головиным.