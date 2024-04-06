В субботу, 6 апреля, в финале Кубка Испании сыграют «Атлетик» и «Мальорка». Матч пройдет в Севилье, начало – в 23:00 (мск).
«Атлетик»
«Атлетик» в 1/64 добыл победу над «УЕ Руби» – 2:1, в 1/32 финала обыграл «Кайон» – 3:0, в 1/16 – «Эйбар» (3:0).
В 1/8 команда прошла «Алавес», в четвертьфинале – «Барселону» (2:2, доп. время – 4:2). В полуфинале баски дважды одолели «Атлетико» – 1:0 и 3:0.
«Мальорка»
Подопечные Хавьера Агирре на стадии 1/64 финала обыграли «Бойро» (4:0), в 1/32 – «Валь Эгуэс» (3:0), в 1/16 – «Бургос» (3:0), в 1/8 – «Тенерифе» (0:0, доп. время 1:0), в 1/4 финала – «Жирону» (3:2). В полуфинале «Мальорка» прошла «Реал Сосьедад» (0:0, 1:1, по пен. 5:4).
Очные встречи
Результаты последних встреч команд:
- 02.02.24 «Атлетик» – «Мальорка» – 4:0;
- 03.09.23 «Мальорка» – «Атлетик» – 0:0;
- 01.05.23 «Мальорка» – «Атлетик» – 1:1;
- 15.08.22 «Атлетик» – «Мальорка» – 0:0;
- 14.02.22 «Мальорка» – «Атлетик» – 3:2.
Прогноз на матч «Атлетик» – «Мальорка»
В финальном матче будет минимум голов и опасных моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.60.