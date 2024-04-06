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    • «Атлетик» – «Мальорка»: прогноз на финал Кубка Испании, 6 апреля

    «Атлетик» – «Мальорка»: прогноз на финал Кубка Испании, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, в финале Кубка Испании сыграют «Атлетик» и «Мальорка». Матч пройдет в Севилье, начало – в 23:00 (мск).

    «Атлетик»

    «Атлетик» в 1/64 добыл победу над «УЕ Руби» – 2:1, в 1/32 финала обыграл «Кайон» – 3:0, в 1/16 – «Эйбар» (3:0).

    В 1/8 команда прошла «Алавес», в четвертьфинале – «Барселону» (2:2, доп. время – 4:2). В полуфинале баски дважды одолели «Атлетико» – 1:0 и 3:0.

    «Мальорка»

    Подопечные Хавьера Агирре на стадии 1/64 финала обыграли «Бойро» (4:0), в 1/32 – «Валь Эгуэс» (3:0), в 1/16 – «Бургос» (3:0), в 1/8 – «Тенерифе» (0:0, доп. время 1:0), в 1/4 финала – «Жирону» (3:2). В полуфинале «Мальорка» прошла «Реал Сосьедад» (0:0, 1:1, по пен. 5:4).

    Очные встречи

    Результаты последних встреч команд:

    • 02.02.24 «Атлетик» – «Мальорка» – 4:0;
    • 03.09.23 «Мальорка» – «Атлетик» – 0:0;
    • 01.05.23 «Мальорка» – «Атлетик» – 1:1;
    • 15.08.22 «Атлетик» – «Мальорка» – 0:0;
    • 14.02.22 «Мальорка» – «Атлетик» – 3:2.

    Прогноз на матч «Атлетик» – «Мальорка»

    В финальном матче будет минимум голов и опасных моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 10:28
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