В субботу, 6 апреля, в финале Кубка Испании сыграют «Атлетик» и «Мальорка». Матч пройдет в Севилье, начало – в 23:00 (мск).

«Атлетик»

«Атлетик» в 1/64 добыл победу над «УЕ Руби» – 2:1, в 1/32 финала обыграл «Кайон» – 3:0, в 1/16 – «Эйбар» (3:0).

В 1/8 команда прошла «Алавес», в четвертьфинале – «Барселону» (2:2, доп. время – 4:2). В полуфинале баски дважды одолели «Атлетико» – 1:0 и 3:0.

«Мальорка»

Подопечные Хавьера Агирре на стадии 1/64 финала обыграли «Бойро» (4:0), в 1/32 – «Валь Эгуэс» (3:0), в 1/16 – «Бургос» (3:0), в 1/8 – «Тенерифе» (0:0, доп. время 1:0), в 1/4 финала – «Жирону» (3:2). В полуфинале «Мальорка» прошла «Реал Сосьедад» (0:0, 1:1, по пен. 5:4).

Очные встречи

Результаты последних встреч команд:

Прогноз на матч «Атлетик» – «Мальорка»

В финальном матче будет минимум голов и опасных моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.60.