35-летний Песьяков – об отсутствии нового контракта с «Ростовом»: «Без работы не останусь»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков не переживает за свое будущее, несмотря на отсутствие нового контракта.

У 35-летнего Песьякова летом истекает контракт.

Игрок стоит 600 тысяч евро.

Именно за «Ростов» у Песьякова больше всего матчей в карьере – 178.

«Было бы спокойнее, если бы уже «Ростов» предложил новый контракт. Но без работы не останусь. Еще увидите меня в каком-нибудь ивановском «Текстильщике» (родной клуб Песьякова – прим. «Бомбардира»)» – сказал вратарь.