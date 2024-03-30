РПЛ. «Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями Советов» (1:1)

«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в 22-м туре РПЛ. Гостей от поражения спас дебютный гол в турнире бразильца Артура.

У самарцев на первой минуте забил воспитанник «Спартака» Владислав Шитов. Это самый быстрый гол в РПЛ для «Крыльев».

Петербуржцы завтра потеряют первое место, если «Краснодар» победит «Локомотив». Самарцы поднялись на седьмую строчку.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Шитов, 1; 1:1 – Артур, 23.

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