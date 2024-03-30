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РПЛ. «Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями Советов» (1:1)

30 марта 2024, 16:01
86

«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в 22-м туре РПЛ. Гостей от поражения спас дебютный гол в турнире бразильца Артура.

У самарцев на первой минуте забил воспитанник «Спартака» Владислав Шитов. Это самый быстрый гол в РПЛ для «Крыльев».

Петербуржцы завтра потеряют первое место, если «Краснодар» победит «Локомотив». Самарцы поднялись на седьмую строчку.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Шитов, 1; 1:1 – Артур, 23.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов
Комментарии (86)
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Desma
1711803982
Повезло Крыльям, но Зенит сегодня просто катал мяч. Ахметова надо вернуть быкам обратно. Явно не вписывается в игру.
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knikos
1711804127
Зенит сравнял счёт на 23 минуте . По мнению какого-то умника это означает "спасся" .Дааааа , деградацияааааа ... Играли лучше , были моменты , но ... Заспанный какой-то Зенит на игру вышел , неготовый . Адамчику особое "спасибо" .
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neveldomha
1711804192
Спаслись? Автор дебил
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БеZуМныЙ
1711804402
Привезли гол на 1 минуте, а потом пробивали автобус все 90 минут.
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ySS
1711806351
Крылья - не урал, "ложиться" под газклуб не стали, питерская копакобана не напряглась. Адамов поддержал динамовского коллегу)
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anatolich72
1711811371
Самара Респект!
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Plyash
1711811470
Неожиданно-быстрый "оргазм" поверг Зенит в ступор,от судорог которого он так и не смог прийти в себя... Браво,Крылышки,так держать!!!
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slavа0508
1711812370
Крылья . респект ...
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шахта Заполярная
1711812509
А некто ветеран зенита сказал , что минимум штук пять забьют. Сейчас бы его послушать.
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JTherry
1711813078
Крылышки можно только поздравить с ничьей на своем поле, для них ничья в этом составе - как победа, молодцы..!
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