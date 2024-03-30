Щетинин – о разгроме «Динамо»: «Помогаем нашим соседям и друзьям из «Краснодара»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

«Первый тайм матча с «Динамо» сыграли хорошо, а второй – не очень. Соперник прижал, забил один. Мы чуть-чуть подсели, могли ещe пропустить. Хорошо, что нас Серeга вытащил.

Мы прежде всего помогаем не «Зениту», а себе. Мы находимся достаточно низко. Надо ситуацию поправлять. Ну, и «Зениту» помогаем (смеeтся). Но больше «Краснодару», потому что они наши соседи и друзья. Считаю, что мы должны помочь им. И себе прежде всего», – сказал Щетинин.