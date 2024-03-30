В субботу, 30 марта, в 30-м туре АПЛ встречаются «Челси» и «Бернли». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 18:00 (мск).

Команда Маурисио Почеттино находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков. Хозяева предстоящей игры одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей 47:45.

«Бернли»

«Бернли» набрал 17 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в таблице. Подопечные Венсана Компани добыли 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений, разница мячей – 29:63.

Отставание от спасительного 17-го места – 5 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

07.10.23 «Бернли» – «Челси» – 1:4;

05.03.22 «Бернли» – «Челси» – 0:4;

06.11.21 «Челси» – «Бернли» – 1:1;

31.01.21 «Челси» – «Бернли» – 2:0;

31.10.20 «Бернли» – «Челси» – 0:3.

Прогноз на матч «Челси» – «Бернли»

«Челси» безнадежно отстал от еврокубковой зоны, однако соперников уровня нынешнего «Бернли» лондонцы обязаны обыгрывать без проблем. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.83.