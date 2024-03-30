Казанский рассказал, что Уткин предвидел свою смерть

Комментатор Денис Казанский вспомнил, что его коллега Василий Уткин предрекал свою смерть.

Уткин умер на прошлой неделе в 52 года.

Его похоронили в родной Балашихе.

У журналиста был комплекс заболеваний.

«Мне написал мой близкий приятель Роман Дубов. Они вместе с Васей как-то обедали со Стасом Гридасовым. У Дубова есть такая фишка – задавать вопрос, кем ты себя видишь через пять лет. А у Васи лет 10 назад он спросил, кем ты себя видишь или где ты себя видишь через 10 лет. И Вася ответил, что он видит себя в могиле.

Это просто… И Стас, и Роман Юрьевич подтвердили, что был такой разговор. Безусловно, это был некий эпатаж. Но когда ты смотришь… Ну как такое возможно?» – сказал Казанский на ютуб-канале Василия Уткина.