Петржела предположил, сколько голов забьет Дзюба в оставшихся матчах сезона

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела пессимистично оценил перспективы Артема Дзюбы в концовке сезона-2023/24.
По его мнению, форвард «Локомотива» вряд ли отличится хотя бы 5 раз в оставшихся 10 турах РПЛ.
«Дзюба провел хорошую карьеру, у него в активе много важных достижений. Но сейчас Артем уже не справляется с нагрузками, поэтому не может показывать высокую результативность. Это нормально, когда близится конец карьеры.
Сколько Артем сможет забить в оставшихся матчах? Будет чудом, если Дзюба забьет пять мячей до конца чемпионата», – сказал Петржела.
- У 35-летнего Дзюбы нет голевых действий после возобновления сезона.
- В последний раз он забивал 5 ноября.
Источник: «РБ Спорт»