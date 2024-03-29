Петржела предположил, сколько голов забьет Дзюба в оставшихся матчах сезона

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела пессимистично оценил перспективы Артема Дзюбы в концовке сезона-2023/24.

По его мнению, форвард «Локомотива» вряд ли отличится хотя бы 5 раз в оставшихся 10 турах РПЛ.

«Дзюба провел хорошую карьеру, у него в активе много важных достижений. Но сейчас Артем уже не справляется с нагрузками, поэтому не может показывать высокую результативность. Это нормально, когда близится конец карьеры.

Сколько Артем сможет забить в оставшихся матчах? Будет чудом, если Дзюба забьет пять мячей до конца чемпионата», – сказал Петржела.