Виктор Гусев показал фото из «Крокуса»: «Моя жена еще не видит того, что уже видим мы»

Спортивный комментатор Виктор Гусев опубликовал в соцсетях пост с воспоминаниями о пребывании в концертном зале «Крокус Сити Холл» в день теракта.

Трагедия произошла в пятницу вечером.

В результате теракта погибли более 130 человек.

24 марта объявлен днем общенационального траура в России.

«Ложа «Крокуса». Сразу после 20:00 в ту страшную пятницу. Моя жена Оля, которая делает это фото, снимая меня с другом и его сыном, еще не видит того, что начинается у нее за спиной в партере… И то, что уже видим мы.

А до того здесь же, минутами раньше – веселые фото беззаботных людей, собирающихся послушать концерт любимой группы.

Нас спасла София Мейер. Невысокого роста, темноволосая сотрудница «Крокуса» сначала помогла заблокировать двери всех лож, которые мы уже начали баррикадировать мебелью, чтобы не пустить туда террористов.

А потом, сказав: «За мной!», вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению.

Имя Софии позже сумеет разыскать Сергей Светлаков, с которым, в числе еще примерно двадцати других гостей «Пикника», мы уже готовились к самому худшему…

На выходе из кошмарного фойе – следы босых ног. Это женщины скидывали туфли на каблуках, чтобы быстрее бежать из ада.

Мы-то выбрались, с нами-то в итоге все хорошо, но…» – написал Гусев.

Фото: соцсети Виктора Гусева