Ловчев прокомментировал теракт в «Крокусе»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Это нормальная вещь, когда в такое время отменяются футбольные матчи. В «Спартаке» такие же люди, неважно, какой они национальности. И желание «Спартака» сдать кровь и помочь материально семьям жертв теракта тоже нормальное решение.

Те же парагвайцы тренировались в Сочи, готовились к матчу с Россией. Считаю, все правильно сделали, что отменили этот матч, никакого веселья не должно быть, так как в стране траур.

Слава богу, что с Виктором Гусевым ничего не случилось. Вчерашние события – большая трагедия для страны.

Когда‑то я был мальчишкой, жили в Подмосковье в 40 километрах от Москвы. Дома не закрывались, у нас и ключей‑то не было. Улица всех кормила, не было воровства, бандитизма. И куда мы сегодня дошли?

Зверство какое‑то. Смотрел, как террористы рассказывали, что им обещали заплатить 500 тысяч рублей за убийство людей. Неужели такое возможно? Уму непостижимо», – заявил Ловчев.