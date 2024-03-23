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    Ловчев прокомментировал теракт в «Крокусе»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    «Это нормальная вещь, когда в такое время отменяются футбольные матчи. В «Спартаке» такие же люди, неважно, какой они национальности. И желание «Спартака» сдать кровь и помочь материально семьям жертв теракта тоже нормальное решение.

    Те же парагвайцы тренировались в Сочи, готовились к матчу с Россией. Считаю, все правильно сделали, что отменили этот матч, никакого веселья не должно быть, так как в стране траур.

    Слава богу, что с Виктором Гусевым ничего не случилось. Вчерашние события – большая трагедия для страны.

    Когда‑то я был мальчишкой, жили в Подмосковье в 40 километрах от Москвы. Дома не закрывались, у нас и ключей‑то не было. Улица всех кормила, не было воровства, бандитизма. И куда мы сегодня дошли?

    Зверство какое‑то. Смотрел, как террористы рассказывали, что им обещали заплатить 500 тысяч рублей за убийство людей. Неужели такое возможно? Уму непостижимо», – заявил Ловчев.

    • Трагедия произошла в пятницу вечером.
    • В результате теракта погибли более 130 человек.
    • 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.03.2024 23:23
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