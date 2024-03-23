Елагин: «Уткин был единственным, кто подставил мне плечо в тяжелый период жизни»

Комментатор Александр Елагин выступил с речью в день похорон коллеги Василия Уткина.
«Мы все осиротели. Это единственный человек, с моей точки зрения, которого знали на всем постсоветском пространстве. Его кто-то может не любить, не уважать или не ценить, но Уткин – человек, который вошел даже в анекдоты. Он как Штирлиц, как Чапаев.
Он сильно мне помог в тяжелый период жизни. Единственный человек, который подставил плечо. Он мой друг навеки», – сказал Елагин.
- Уткин умер на этой неделе в 52 года.
- Он комментировал футбол с прошлого века.
- В последнее время он вел свою передачу «Футбольный клуб» на ютубе.