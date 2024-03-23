Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Елагин: «Уткин был единственным, кто подставил мне плечо в тяжелый период жизни»

    Елагин: «Уткин был единственным, кто подставил мне плечо в тяжелый период жизни»

    Комментатор Александр Елагин выступил с речью в день похорон коллеги Василия Уткина.

    «Мы все осиротели. Это единственный человек, с моей точки зрения, которого знали на всем постсоветском пространстве. Его кто-то может не любить, не уважать или не ценить, но Уткин – человек, который вошел даже в анекдоты. Он как Штирлиц, как Чапаев.

    Он сильно мне помог в тяжелый период жизни. Единственный человек, который подставил плечо. Он мой друг навеки», – сказал Елагин.

    • Уткин умер на этой неделе в 52 года.
    • Он комментировал футбол с прошлого века.
    • В последнее время он вел свою передачу «Футбольный клуб» на ютубе.

    Новости по теме
    На прощании с Уткиным скандировали «Вася! Вася!»
    Журавель: «На самом деле Уткин никуда не ушел»
    Ярошевский: «Очередь на прощание с Уткиным не кончалась»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andr45
    1711191715
    "Пить и жрать надо в меру," завещал еще Джавахалал Неру
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+