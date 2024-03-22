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    • В РФС прокомментировали ситуацию с введением налога на легионеров в РПЛ

    В РФС прокомментировали ситуацию с введением налога на легионеров в РПЛ

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, как союз взаимодействует с министерством спорта по поводу лимита на легионеров.

    – История с налогом на легионеров выглядит достаточно неоднозначно. Расскажите, как эта инициатива развивается.

    – Давайте тогда вернемся в февраль 2022-го, когда принимался новый лимит. В рамках комплекса мер по поддержке и развитию футбола РФС подписал соглашение с министерством спорта, где среди прочего предложил свою формулу по игрокам, которые не имеют права выступать за национальные сборные. К тому моменту министерство спорта уже ужесточило лимит в хоккее и было не против сделать то же самое в футболе.

    Мы со своей стороны доказывали, что у нас немного другие принципы комплектования команд, и мы не хотели бы ужесточения. Объясняли, что согласны оставить лимит в восемь игроков-легионеров, но, чтобы тренер не занимался арифметикой, требуется расширить заявку до 13 легионеров. При этом внедрив систему требований к доморощенным игрокам.

    – Каков был ответ министерства спорта?

    Нас попросили подумать, какие еще меры могут применяться. Тогда мы придумали фонд, который наполняется за счет клубов, использующих легионеров. Наше предложение: одна минута на поле легионера до 23 лет – 5 тысяч рублей, старше 23 лет – 10 тысяч рублей. В конце года фонд формируется и перераспределяется среди клубов в зависимости от времени, предоставленного россиянам до 23 лет. При этом команды обязуются потратить эти деньги на академию. Это было одним из условий лимита.

    – Однако оно не было внедрено.

    Сложная экономическая ситуация позволила опустить этот финансовый аспект взаимозачетов. Мы ввели лимит, который в этом году нужно заново обсуждать c министерством спорта. Почему сейчас снова поднялась эта тема? Просто коллеги спросили про тот фонд, но это не новая идея – она просто была заморожена.

    • Сейчас в РПЛ действует следующий лимит: не более 13 легионеров в заявке клуба и не более 8 на поле.
    • Лимит подразумевает также наличие в заявке 12 доморощенных игроков, из которых не менее 4 должны быть воспитанниками клуба, а 8 – воспитанниками национальной ассоциации.
    • Игроки из Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана не считаются легионерами.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:22
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1711095526
    ПРидумали всё лишь бы интересы Зенита были соблюдены. Бессменный чемпион , у которого в стартовом составе 1-2 рождённых в России, это ли не позор ? О каком развитии может идти речь. Очередная "Старая песня о главном".
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