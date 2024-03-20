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    • Гутцайт: «Знаю миллион историй, как Уткин помогал людям – советом, деньгами»

    Гутцайт: «Знаю миллион историй, как Уткин помогал людям – советом, деньгами»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Роман Гутцайт отреагировал на смерть коллеги Василия Уткина.

    • Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

    «Новость о смерти Василия стала абсолютным шоком. Вчера только ребята с ним общались. Это максимально неожиданно произошло, даже близко таких мыслей не было, поэтому я в шоке сейчас, не могу поверить.

    Вася сказал однажды, что задача журналиста заключается в том, чтобы не говорить в эфире то, что ты не думаешь. То есть не врать, не обманывать, не говорить то, что кто-то хотел бы услышать. Надо говорить то, что думаешь. Этот совет Вася дал мне еще в 2005 году, когда мы с ним познакомились, почти 20 лет назад.

    Вася такого масштаба человек, в профессии он, можно сказать, отец почти всех комментаторов, которых сейчас знают люди в России, реально, почти всех. Он каждому многое дал, но прелесть Васи не только в том, что он помогал людям в профессиональном смысле, уникальность Васи в том, что это был просто фантастический друг. Поскольку мы с ним знакомы очень давно и очень близко, я знаю миллион историй, как он помогал людям, которые находятся не только внутри профессии, но и рядом с ней, он делал их жизнь лучше советом, деньгами, помощью. Вася был невероятно щедрый человек во всех смыслах.

    Он мог не только за кого-то заплатить или кому-то помочь деньгами, Вася уделял людям время, и это самое ценное. И ровно столько, сколько надо. Даже у меня в жизни были тяжелые моменты, когда мне нужно было с кем-то поговорить, я звонил Васе и он всегда приезжал. Всегда, чем бы он ни был занят», – сказал Гутцайт.

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    Источник: Sport24

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