Гутцайт: «Знаю миллион историй, как Уткин помогал людям – советом, деньгами»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Роман Гутцайт отреагировал на смерть коллеги Василия Уткина.

Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.

Предварительно, у него оторвался тромб.

Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

«Новость о смерти Василия стала абсолютным шоком. Вчера только ребята с ним общались. Это максимально неожиданно произошло, даже близко таких мыслей не было, поэтому я в шоке сейчас, не могу поверить.

Вася сказал однажды, что задача журналиста заключается в том, чтобы не говорить в эфире то, что ты не думаешь. То есть не врать, не обманывать, не говорить то, что кто-то хотел бы услышать. Надо говорить то, что думаешь. Этот совет Вася дал мне еще в 2005 году, когда мы с ним познакомились, почти 20 лет назад.

Вася такого масштаба человек, в профессии он, можно сказать, отец почти всех комментаторов, которых сейчас знают люди в России, реально, почти всех. Он каждому многое дал, но прелесть Васи не только в том, что он помогал людям в профессиональном смысле, уникальность Васи в том, что это был просто фантастический друг. Поскольку мы с ним знакомы очень давно и очень близко, я знаю миллион историй, как он помогал людям, которые находятся не только внутри профессии, но и рядом с ней, он делал их жизнь лучше советом, деньгами, помощью. Вася был невероятно щедрый человек во всех смыслах.

Он мог не только за кого-то заплатить или кому-то помочь деньгами, Вася уделял людям время, и это самое ценное. И ровно столько, сколько надо. Даже у меня в жизни были тяжелые моменты, когда мне нужно было с кем-то поговорить, я звонил Васе и он всегда приезжал. Всегда, чем бы он ни был занят», – сказал Гутцайт.