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    Казаков рассказал, каким запомнит Василия Уткина

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал смерть Василия Уткина.

    «Мой Вася – это вторая половина 90-х. Тот «Футбольный клуб», то счастье, то ничем не ограниченное творчество. Наша молодость.

    «Футбольный клуб» на ЧМ-1998, с ежедневными двухразовыми эфирами как пик профессии. Жизнь развела, но Вася был у меня на свадьбе, был в гостях – хотя чем дальше, тем заметнее это была дружба без встреч.

    Как будто книга дочитана до середины, а дальше отложена – и лежит в стороне. Но то, что прочитано – перечитано не раз. Я как-то приехал в гости к Диме Федорову, давно, лет 10 назад. И наткнулся на старый фотоальбом.

    Открыл и завис – мы там молодые, худые, веселые. И у всех горящие глаза. Вася сейчас вспоминается именно таким.

    Париж, лето 98-го, мы всем «Футбольным клубом» лежим ночью после эфира на траве под Эйфелевой башней и хохочем до упада. И это безграничное счастье», – написал Казаков в своем телеграм-канале.

    • Уткин умер сегодня в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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