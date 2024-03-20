Две недели назад Уткин начал усиленно худеть – врачи советовали заняться этим еще в прошлом году

Mash раскрыл, что происходило в жизни Василия Уткина в последнее время.
«Ровно две недели назад Уткин начал усиленно худеть – как ему и советовали врачи ещe четыре месяца назад.
Три дня назад Василий чувствовал себя хорошо, на проблемы со здоровьем не жаловался. Находился в своeм загородном доме и вчера вернулся в Москву.
Сегодня он почувствовал себя плохо, вызвал скорую, был госпитализирован, но реанимационные мероприятия не помогли», – сообщил источник.
- Уткин умер сегодня в возрасте 52 лет.
- Предварительно, у него оторвался тромб.
- Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.