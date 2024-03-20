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    • Две недели назад Уткин начал усиленно худеть – врачи советовали заняться этим еще в прошлом году

    Две недели назад Уткин начал усиленно худеть – врачи советовали заняться этим еще в прошлом году

    Mash раскрыл, что происходило в жизни Василия Уткина в последнее время.

    «Ровно две недели назад Уткин начал усиленно худеть – как ему и советовали врачи ещe четыре месяца назад.

    Три дня назад Василий чувствовал себя хорошо, на проблемы со здоровьем не жаловался. Находился в своeм загородном доме и вчера вернулся в Москву.

    Сегодня он почувствовал себя плохо, вызвал скорую, был госпитализирован, но реанимационные мероприятия не помогли», – сообщил источник.

    • Уткин умер сегодня в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

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    Источник: Mash

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    Вася легенда! В 90 х не было футбольных свежих программ-только его Футбольный клуб!
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