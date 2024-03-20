Две недели назад Уткин начал усиленно худеть – врачи советовали заняться этим еще в прошлом году

Mash раскрыл, что происходило в жизни Василия Уткина в последнее время.

«Ровно две недели назад Уткин начал усиленно худеть – как ему и советовали врачи ещe четыре месяца назад.

Три дня назад Василий чувствовал себя хорошо, на проблемы со здоровьем не жаловался. Находился в своeм загородном доме и вчера вернулся в Москву.

Сегодня он почувствовал себя плохо, вызвал скорую, был госпитализирован, но реанимационные мероприятия не помогли», – сообщил источник.