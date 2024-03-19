Журавель объяснил, чем был крут Уткин

Комментатор Тимур Журавель прокомментировал смерть своего бывшего коллеги Василия Уткина.

«Вася был крут тем, что разрывал в профессии шаблоны и нас этому учил. В 90-е годы его «Футбольный клуб» мы смотрели с замиранием сердца и все хотели там оказаться.

Когда школьником я туда попал и Вася обратил на меня внимание – для меня это было главным событием в жизни. Всему, чему я научился в профессии, я научился у него. Да не только в профессии, но и в человеческом смысле.

Мы проводили помимо работы много времени вместе. Это были и тусовки, и поездки. Вася действительно умел объединять людей, как-то вот всех собирать, быть центром этой компании.

Ну и параллельно, даже когда просто отдыхали, не знаю, все равно очень много говорили о футболе, о профессии. И его рецензии, его оценки всегда для нас были очень важны.

Я могу это сказать про себя, как и наверно все, кто тоже с ним работал, что вместе с ним мы потеряли часть себя», – сказал Журавель.