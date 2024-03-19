Реакция Черданцева на смерть Уткина

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о смерти своего бывшего коллеги Василия Уткина.

«Эх, Василий, Василий… Пусть земля будет тебе пухом…

Есть люди в творчестве, которые меняют профессию. На это способны единицы среди актеров, режиссеров, представителей других творческих направлений.

Они приходят и делают что-то такое, чего никто не делал до них. Они рушат стереотипы профессии и раздвигают ее границы. Вася Уткин сделал это в профессии спортивного комментатора.

Он изменил язык комментария. В художественной литературе на это способны только великие литераторы. Вася любил литературу и прекрасно знал ее.

И он стал комментировать первым в постсоветское время на ярком, современном, изысканном русском языке. Вася изменил язык профессии спортивного комментатора. И оставил в ней большой след.

Спасибо, Вася, за «Футбольный клуб». Это была и остается на мой взгляд лучшая, настоящая журналистская передача (так Вася всегда сам говорил – не программа, а именно передача) спортивного телевидения России», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.