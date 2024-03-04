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    • Орлов рассказал о знакомстве с Бродским: «Я даже ночевал на его знаменитом диване»

    Орлов рассказал о знакомстве с Бродским: «Я даже ночевал на его знаменитом диване»

    Комментатор Геннадий Орлов был знаком с поэтом Иосифом Бродским (1940-1996). В 1987 году он получил Нобелевскую премию по литературе.

    – Мой брат познакомил меня с Анатолием Найманом, секретарем Анны Андреевны Ахматовой. Анатолий Генрихович свел меня со своим другом Иосифом Бродским.

    Он очень к нам проникся. Я даже ночевал две ночи на его знаменитом диване в «полутора комнатах». Негде было жить. Одна большая комната у Иосифа была разделена шкафами. Это такая параллельная линия.

    – Бродский тоже любил футбол?

    – Обожал! Он, как и Стрельцов, был осужден и часто меня расспрашивал про Эдика.

    Один раз я их с Толей Найманом пригласил на кубковый матч «Динамо» Ленинград – «Шахтер». Очень им было интересно посмотреть на Лобановского. После игры мы пешком пошли на стрелку Васильевского острова.

    • Орлов комментировал футбол с прошлого века.
    • В 2010-х годах он работал на всех матчах «Зенита».
    • Также Орлов комментировал на Олимпиадах волейбол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2024 00:19
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    Комментарии (2)
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    Чехов на Садовой
    1709501250
    Так вот теперь всё понятно , где в его голову тараканы заползли!
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    Цугундeр
    1709525028
    С Бродским на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Бродский?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то всё...» Большой оригинал... –--- С ГСО -всё.Давайте нового.
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