Орлов рассказал о знакомстве с Бродским: «Я даже ночевал на его знаменитом диване»

Комментатор Геннадий Орлов был знаком с поэтом Иосифом Бродским (1940-1996). В 1987 году он получил Нобелевскую премию по литературе.

– Мой брат познакомил меня с Анатолием Найманом, секретарем Анны Андреевны Ахматовой. Анатолий Генрихович свел меня со своим другом Иосифом Бродским.

Он очень к нам проникся. Я даже ночевал две ночи на его знаменитом диване в «полутора комнатах». Негде было жить. Одна большая комната у Иосифа была разделена шкафами. Это такая параллельная линия.

– Бродский тоже любил футбол?

– Обожал! Он, как и Стрельцов, был осужден и часто меня расспрашивал про Эдика.

Один раз я их с Толей Найманом пригласил на кубковый матч «Динамо» Ленинград – «Шахтер». Очень им было интересно посмотреть на Лобановского. После игры мы пешком пошли на стрелку Васильевского острова.