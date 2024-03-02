Промес на свободе, но с новым обвинением, состав сборной России, возобновление РПЛ и другие новости

«Факел» пошутил над «Спартаком» в связи с проблемами с газоном на «Лукойл Арене» – Соболев ответил воронежцам

Объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Названа еще одна причина задержания Промеса в ОАЭ – за новое правонарушение ему грозит до трех лет тюрьмы

Гвардиола посоветовал нового тренера для «Барселоны»

Нидерланды начали переговоры с ОАЭ об экстрадиции Промеса

Официальное заявление «Спартака» по задержанию Промеса

Промеса выпустили на свободу в ОАЭ

РПЛ. «Ростов» победил «Крылья Советов» (2:0) в первом матче после рестарта сезона

Названы условия для расторжения контракта Промеса со «Спартаком» – клуб может заработать 10+ миллионов

РПЛ назначила стадион для матча «Спартак» – «Факел»