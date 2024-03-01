Официальное заявление «Спартака» по задержанию Промеса

В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с арестом Квинси Промеса в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом». Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург.

Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры» – сообщили в «Спартаке».