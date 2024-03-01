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    Официальное заявление «Спартака» по задержанию Промеса

    В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с арестом Квинси Промеса в Объединенных Арабских Эмиратах.

    «Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом». Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург.

    Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры» – сообщили в «Спартаке».

    • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 2 марта, в 19:30 мск.
    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 18:35
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    Комментарии (23)
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    DVOK68
    1709307925
    Поздно пить боржоми,разгильдяи при галстуках) Не надо было ситуацию доводить до задержания,сидел бы в холле гостиницы в домино играя,давно б готовился к игре.Но и Квинси редкостным пофигистом оказался,и сотрудники клуба вообще никто и звать их никак,дармоеды.Включая высшее руководство,в первую очередь! А теперь заявления официальные делаете)))
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    порт
    1709307926
    после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры» – сообщили в «Спартаке». ======================================== И 8 лет будут думать как наказать.
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    Cleaner
    1709308444
    СПАРТАК: - Промес? Какой Промес? Не знаем мы никакого Промеса!!! Ну ржу ни могу!..)))
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    fakeid
    1709308528
    теперь новостей про зулуса будет ещё очень много. хрякам с лихвой прилетит ответка за кокорина. тогда же полгода или год, пока суды были, громче всех визжали, что преступника в тюрьму. гы-гы!
    Ответить
    ...уефан
    1709310127
    ...дармоеды, они теперь заявления делают устами попок-пресс-секретуток.Прежде всего Промес - финансовый актив "ФК Спартак Москва". И вы, твари, этот финансовый актив просрали...
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    Legion-o
    1709310783
    Если промес принимал участие в финансировании трафика наркоты, то не важно какая у него профессия,цвет кожи и вероисповедание! По мне он конченая тварь! Кто то не согласен???
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    ivany4
    1709311322
    Хотел найти оригинал этого заявления, но увы все только на него ссылаются. Полагаю, что малыми дозами информации, "управленцы" Спартака пытаются смягчить свою вину в этом вопросе! Прошло чуть больше суток с момента задержания, и наконец-то "выясняется", что Антошка скрылся с места ДТП. Вы что не знали, что это произошло между сборами, в середине февраля? И еще масса других проколов руководства клуба, юристов и менеджеров. Нормально отдохнули в Эмиратах, а??? Потеря Промеса большая потеря на поле. Но видимо Абаскаль к этому готовился, когда сказал, что победит тот, кто сумеет отрешиться от всего на время игры, и думать только о футболе. Эх, его бы слова да игрокам в душу.
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    momwig_
    1709314038
    Интересно, во сколько это обошлось Газпрому.. Как мелко-то.
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    BVG4
    1709314639
    Ой-йой-ой!!! Аж в груди похолодело от ужаса! Ну зачем так сильно стращать и такие страсти рассказывать на ночь глядя?!! "После возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры» Весь народ, "народной команды " содрогнулся и оцепенел! Чо уж такого удумал клуп из ентих ..пресловутых мер"?!!! Даже представить страшно и не возможно.. Пожалуйста!!!!.Будте милосердны....Только не эшафот и не гильотина..:)))))))
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    NewLife
    1709317770
    Конечно, бухгалтер Малышев еще тот руководитель(
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