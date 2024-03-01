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    Гвардиола посоветовал нового тренера для «Барселоны»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта консультировался с Хосепом Гвардиолой по поводу выбора замены для Хави.

    Главный тренер «Манчестер Сити» посоветовал назначить Роберто Де Дзерби, который возглавляет «Брайтон».

    Сообщалось, что в «Барсе» сейчас больше склоняются к кандидатуре итальянца, чем к варианту с приглашением Ханса-Дитера Флика.

    • Де Дзерби в «Брайтоне» с сентября 2022 года.
    • До этого он тренировал «Шахтер», «Сассуоло» и другие команды.
    • Хави покинет «Барселону» по окончании сезона-2023/24.

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    Источник: Catalunya Ràdio

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    01.03.2024 17:10
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1709364632
    Ну в душе то Лапорта надеялся , что Пеп предложит себя ....ошибся .
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