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    • «Барселона» может отказаться от кандидатуры Флика ради тренера из АПЛ

    «Барселона» может отказаться от кандидатуры Флика ради тренера из АПЛ

    В «Барселоне» активно обсуждают, кто станет преемником Хави на посту главного тренера.

    Ханс-Дитер Флик назывался одним из основных кандидатов, но сейчас его позиции ухудшились.

    В «Барсе» не уверены, что немец обладает достаточным опытом – он не работал за пределами Германии, а добился успеха только с «Баварией».

    В связи с этим каталонцы все больше склоняются к варианту с приглашением тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

    Также «Барселона» рассматривала кандидатуры Луиса Энрике, Микеля Артеты и Юргена Клоппа, но их назначение ближайшим летом оказалось невозможным.

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    Источник: AS

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    01.03.2024 15:39
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