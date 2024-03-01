«Барселона» может отказаться от кандидатуры Флика ради тренера из АПЛ

В «Барселоне» активно обсуждают, кто станет преемником Хави на посту главного тренера.

Ханс-Дитер Флик назывался одним из основных кандидатов, но сейчас его позиции ухудшились.

В «Барсе» не уверены, что немец обладает достаточным опытом – он не работал за пределами Германии, а добился успеха только с «Баварией».

В связи с этим каталонцы все больше склоняются к варианту с приглашением тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Также «Барселона» рассматривала кандидатуры Луиса Энрике, Микеля Артеты и Юргена Клоппа, но их назначение ближайшим летом оказалось невозможным.