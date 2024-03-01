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    • Объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

    Объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

    Тренерский штаб сборной России включил 38 футболистов в расширенный состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор.

    Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»).

    Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

    Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артeм Карпукас (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

    Нападающие: Фeдор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

    • Учебно-тренировочный сбор начнется в Новогорске 14-15 марта.
    • Сборная России сыграет два товарищеских матча в Москве – 21 марта с Сербией, а 25 марта – Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • С того момента национальная команда еще ни разу не играла со сборными из Европы или Южной Америки.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    01.03.2024 12:43
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    Комментарии (10)
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    acor94
    1709286529
    А Уткин где?
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    ...уефан
    1709287412
    ... ну, в общем, все те, кто не является легионером)...
    Ответить
    шахта Заполярная
    1709288024
    А что скамеечники в списке делают, или команда последовала кого то с помойки взять
    Ответить
    Bozigit
    1709293285
    Дзюба...
    Ответить
    andr45
    1709363318
    А почему не вижу гордость рассейских защитников ЖИРНОГО ДЖИКИЮ?((
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    моэм
    1709367815
    Как человек , Карпин взял бы Джикию , чтобы поддержать морально , что делали многие тренеры....но как профессионал этого не сделал , слишком серьёзные соперники и балласт без игровой практики ему не нужен ....надеюсь что такой игнор Карпина заставит Джикию окрыситься , мобилизоваться , собрать волю в кулак и показать что он настоящий мужик .
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