Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Названы условия для расторжения контракта Промеса со «Спартаком»

    Названы условия для расторжения контракта Промеса со «Спартаком»

    Стало известно, при каких условиях «Спартак» может досрочно прекратить сотрудничество с Квинси Промесом.

    Клуб имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке без выплаты компенсации в случае нарушения нескольких пунктов:

    • прогулы;
    • нарушение допинговых правил;
    • спортивная дисквалификация;
    • возможные нарушения спортсменом законодательства.

    Если Промес не сможет играть за «Спартак» в результате его неправомерных действий, то клуб сможет не только разорвать договор, но и потребовать от него компенсацию.

    РПЛ возвращается: отгадывайте игроков любимого чемпионата в новой игре!

    Новости по теме
    Черчесов высказался о ситуации с Промесом 1
    Снейдер поддержал Промеса 6
    Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса 10
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2024 21:17
    Рекомендуем
    Комментарии (25)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ВетеR
    1709318434
    баклажан добегался сядет наркоборыга
    Ответить
    Бомбардиръ
    1709319588
    Если Спартак разрешил Промесу ехать в Дубай, то какие претензии могут быть к игроку, когда его экстрадируют на родину?
    Ответить
    qwertyйцукен
    1709319624
    Ну чо..есть прогулы и возможные нарушения спортсменом законодательства.Все сходится. Если Промеса законопатят на 11 лет. То ...
    Ответить
    Cleaner
    1709319999
    Спартак разводится с Свинси Промесом? Ну как так то???...)))
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709320124
    Тонко хряки придумали многоходовочку, чтобы хоть немного реабилитировать свою подмоченную репутацию из за укрывательства преступника. Гыгыгы
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1709321550
    Грустная история. И гнусная. (((
    Ответить
    qwertyйцукен
    1709322769
    В Спартаке уже поняли как они облажались с Промесом, и лихорадочно готовят пути отхода с наименьшеми потерями.Гы гы
    Ответить
    aldo conte
    1709337984
    Этот Промес себя еще покажет на поле - конопляном.
    Ответить
    СПОРТ 21 века
    1709402863
    Доставайте дудку, будем дуть. Промесу звать не надо. Самим больше достанется... Наверное никто не задавался вопросом почему этот инцидент, скажем так, произошёл именно перед игрой с Зенитом. Есть ощущения, что осознанно закрутили эту историю с Квинси на полный, что называется, аут. Уверяю вас, будь сейчас игра с Уралом, Факелом ничего бы и близко не было. Разве не понятно, что Питер - это преступники, провокаторы и завистники ещё с 90ых годов. Бандитский Петербург не просто же так был на слуху. Из этого всего и вышли свои каноны жизни, которые сейчас напоминают реалии жизни в Майями: у меня есть деньги, я засуну тебе их в трусы, но добьюсь своей цели... Но разве всё сегодня решают деньги? Убеждён, что Зенит у такого обескровленного Спарта
    Ответить
    Georgy-Gappoev-vkontakte
    1709445908
    Как же ужасно хочется что бы это автобусное депо наконец вернулось в надлежащее стойло ФНЛ! У хрюшек нет ни ума, ни совести.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+