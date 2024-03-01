Названы условия для расторжения контракта Промеса со «Спартаком»

Стало известно, при каких условиях «Спартак» может досрочно прекратить сотрудничество с Квинси Промесом.
Клуб имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке без выплаты компенсации в случае нарушения нескольких пунктов:
- прогулы;
- нарушение допинговых правил;
- спортивная дисквалификация;
- возможные нарушения спортсменом законодательства.
Если Промес не сможет играть за «Спартак» в результате его неправомерных действий, то клуб сможет не только разорвать договор, но и потребовать от него компенсацию.
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