Названы условия для расторжения контракта Промеса со «Спартаком»

Стало известно, при каких условиях «Спартак» может досрочно прекратить сотрудничество с Квинси Промесом.

Клуб имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке без выплаты компенсации в случае нарушения нескольких пунктов:

прогулы;

нарушение допинговых правил;

спортивная дисквалификация;

возможные нарушения спортсменом законодательства.

Если Промес не сможет играть за «Спартак» в результате его неправомерных действий, то клуб сможет не только разорвать договор, но и потребовать от него компенсацию.

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