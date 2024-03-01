Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» может заработать 10+ миллионов на расторжении контракта с Промесом

    «Спартак» может заработать 10+ миллионов на расторжении контракта с Промесом

    Стали известны финансовые детали возможного прекращения сотрудничества между «Спартаком» и Квинси Промесом.

    Ранее сообщалось, при каких условиях клуб может расторгнуть контракт с футболистом.

    Один из сценариев предполагает выплату Промесом очень крупной компенсации.

    «Если клуб расторгнет контракт с Промесом на основании дисциплинарных взысканий или если сам игрок прибегнет к такой опции без уважительной причины, либо не приступит к работе в назначенный по договору день, то будет обязан выплатить «Спартаку» свыше 10 миллионов евро», – сообщил источник.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

    Новости по теме
    Черчесов высказался о ситуации с Промесом 1
    Снейдер поддержал Промеса 6
    Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса 10
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2024 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии (26)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Красногвардейчик
    1709321527
    Пральна....добивать так до конца)))
    Ответить
    timon2401
    1709323177
    Завтра Спартаковский день.. В плей офф Северсталь, потом Зенит.. Болеем и переживаем за Спартак и желаем Антонио что бы побыстрее вернулся к нам!!!
    Ответить
    TIMOTHY
    1709328205
    До чего же тупой народец у спартака)) преступника рецидивиста ждут и оправдывают его,ищут подлог.....когда же вас закроют насовсем и без впердива!!
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709328708
    Придурки!))
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1709328963
    Свиноящеры))
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709329596
    На мыло)))
    Ответить
    VVM1964
    1709331961
    "WE ARE FOR PETER", "VPERDIV SPARTAK", "WILDLING_HRUNDEL" - трое из ларца, одинаковы с лица ))) Кому-то еще не понятно, что это один недоумок ???... ТРИ "БОГАТЫРЯ" и с ними МУДЛО TIMOTHY !!!
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1709342806
    Не зря его на сборы взяли,не оставили как в прошлый раз в Тарасовке. Хитрый ход! Отмыть позорное пятно на репутации клуба,ещё и денег заработать на этом. Лукойл рулит!
    Ответить
    Цугундeр
    1709354493
    "А на вырученные деньги ,по совету друзей. " купить Дани Алвеса .
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1709357153
    Промес для любимой команды отдаст без проблем, я так думаю
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+