«Спартак» может заработать 10+ миллионов на расторжении контракта с Промесом

Стали известны финансовые детали возможного прекращения сотрудничества между «Спартаком» и Квинси Промесом.

Ранее сообщалось, при каких условиях клуб может расторгнуть контракт с футболистом.

Один из сценариев предполагает выплату Промесом очень крупной компенсации.

«Если клуб расторгнет контракт с Промесом на основании дисциплинарных взысканий или если сам игрок прибегнет к такой опции без уважительной причины, либо не приступит к работе в назначенный по договору день, то будет обязан выплатить «Спартаку» свыше 10 миллионов евро», – сообщил источник.