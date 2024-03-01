«Спартак» может заработать 10+ миллионов на расторжении контракта с Промесом

Стали известны финансовые детали возможного прекращения сотрудничества между «Спартаком» и Квинси Промесом.
Ранее сообщалось, при каких условиях клуб может расторгнуть контракт с футболистом.
Один из сценариев предполагает выплату Промесом очень крупной компенсации.
«Если клуб расторгнет контракт с Промесом на основании дисциплинарных взысканий или если сам игрок прибегнет к такой опции без уважительной причины, либо не приступит к работе в назначенный по договору день, то будет обязан выплатить «Спартаку» свыше 10 миллионов евро», – сообщил источник.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
- Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.