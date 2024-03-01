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    ⚡ Промеса выпустили на свободу в ОАЭ

    Вингер «Спартака» Квинси Промес больше не находится в полицейском участке «Аль-Хаванидж» в Дубае.

    «Промес не находится под стражей правоохранительных органов ОАЭ.

    Однако о возвращении нидерландца в Россию пока говорить преждевременно», – сообщил источник.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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    Источник: Sport24

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    01.03.2024 19:19
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    Комментарии (32)
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    fakeid
    1709310144
    беги, зулус, беги) может даже в питер успеешь, у тебя есть ровно 1 день и 8 минут до свистка)
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    VVM1964
    1709310375
    Выкрасть Промеса и всего делов то !!!
    Ответить
    ...уефан
    1709310758
    ...ну, Лавров! Ну, красава!)...
    Ответить
    serglider
    1709310774
    У Промеса необычный талант вляпываться в истории с уголовным душком. Невольно вспомнил крылатое выражение: Какие люди и... на свободе?
    Ответить
    ...уефан
    1709311072
    ...вот зря они его выпустили, снова куда-то вляпается. Надо было держать в участке до самолёта)...
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    fakeid
    1709311144
    ну что, хряки, происки газпрома отменяются, о которых вы так усиленно визжали последние сутки? ведь иначе его не выпустили бы раньше завтрашнего дня)
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    Дмитрий-Попов-yandex
    1709311313
    "Галатасарай" завтра выиграет в "Лондоне".
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    Mirak92
    1709311326
    Да здравствуй справедливость .А тем не менее ,чьето чадо ,умрет от передозировки ,благодоря,русскому Промесу.Не запад твари,не русские .А эго ,тех людей ,которые ищут выгоду ,забывая про закон. Две мифические книги Закон и Библия .
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    ivany4
    1709311846
    Осталось только чтоб ему присудили штраф в 5 тыс евро, за ДТП, и завтра отпустили домой.
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