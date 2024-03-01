⚡ Промеса выпустили на свободу в ОАЭ

Вингер «Спартака» Квинси Промес больше не находится в полицейском участке «Аль-Хаванидж» в Дубае.

«Промес не находится под стражей правоохранительных органов ОАЭ.

Однако о возвращении нидерландца в Россию пока говорить преждевременно», – сообщил источник.

В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.

Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.

За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.

На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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