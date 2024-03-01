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    • ⚡ Нидерланды начали переговоры с ОАЭ об экстрадиции Промеса

    ⚡ Нидерланды начали переговоры с ОАЭ об экстрадиции Промеса

    В прокуратуре Нидерландов подтвердили, что занимаются вопросом выдачи Квинси Промеса.

    Сейчас футболист «Спартака» находится в Дубае. Его задержали в четверг при попытке вернуться в Россию.

    В пресс-службе прокуратуры сообщили, что переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции уже ведутся. Также было отмечено, что игрок был задержан за «местное нарушение».

    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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    Источник: De Telegraaf

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    01.03.2024 17:17
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    Комментарии (23)
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    fakeid
    1709304237
    есть один способ, при котором он сам попросится в нидерланды. принесите ему завтра в камеру телевизор и включите игру. от ужаса он согласится на незамедлительную депортацию без апелляций, лишь бы не возвращаться в тарасовку)
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    СпорЦмен
    1709304573
    Мясные сплавили Промеса. Нож ему в спину воткнули. Сектанты, они такие.
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    BVG4
    1709306060
    Промес: - Чувствую, валить отсюда надо! Поймают, как пить дать застукают, волки позорные...
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    NewLife
    1709306726
    Вот что пишет голландская газета (привет ТАСС): Промеса задержали на пограничном контроле в аэропорту Дубая после тренировочного сбора его московского клуба «Спартак». !!!!! По данным российских СМИ!!!! , футболист !!!якобы !!! стал виновником дорожно-транспортного происшествия и скрылся до приезда полиции. Договор об экстрадиции, заключенный в 2021 году между Нидерландами и Объединенными Арабскими Эмиратами, позволяет Дубаю экстрадировать Промеса, осужденного за насилие и торговлю наркотиками, в Нидерланды. Пресс-секретарю пока неясно, желает ли прокуратура этим воспользоваться. «Сейчас мы не делаем никаких заявлений по этому поводу». ++++++ Голландцы пока сами не знают что произошло, и нужен ли им Промес, зато все знают местные
    Ответить
    bset
    1709307085
    Работайте, братья
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    Toran
    1709307162
    Ничего страшного отсидит и вернется в спартак
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    k611
    1709307238
    Время покажет что будет. Но эпизод с ДТП верх глупости. Игроку надо было не привлекать к себе внимание, он делает с точностью наоборот. Теперь, возможно, по собственному легкомыслию поставит крест на своей карьере.
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    Play
    1709307425
    Семак вломил Квинси копам инфа 100, так боялся субботнего матча.
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    Fialet
    1709320993
    Сто пудов не было никакого ДТП, арабы скозлили, попец гейропе лижут.
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    BRO_football
    1709361888
    Значит, к задержанию Промеса прокуратура Нидерландов отношения не имеет, но переговоры об экстрадиции они ведут. Интересный расклад, однако
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