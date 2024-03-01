⚡ Нидерланды начали переговоры с ОАЭ об экстрадиции Промеса

В прокуратуре Нидерландов подтвердили, что занимаются вопросом выдачи Квинси Промеса.
Сейчас футболист «Спартака» находится в Дубае. Его задержали в четверг при попытке вернуться в Россию.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции уже ведутся. Также было отмечено, что игрок был задержан за «местное нарушение».
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.