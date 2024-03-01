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    Названа еще одна причина задержания Промеса в ОАЭ

    Появилась новая версия задержания Квинси Промеса в аэропорту Дубая.

    По информации Ивана Карпова, футболист «Спартака» попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.

    «Думал, что никто ни о чем не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет, Промеса ожидаемо задержали местные копы.

    Когда рос-СМИ раструбили об этом на весь мир и связались с голландской прокуратурой, она радостно запросила у ОАЭ выдачу Промеса», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.

    • В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Спартаковец объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    01.03.2024 14:28
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    Комментарии (19)
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    Pooodle
    1709293474
    Визги, с которыми удирал, слышно было на всем побережье Дубая
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    fakeid
    1709294088
    до чего же спартаг смешной клуп, как и его болельщики, которые на визг изошлись про малкома и его 60 тыщ неоплаченного штрафа. а у самих рыло в пуху! гы-гы!
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    VVM1964
    1709294262
    Иван Карпов попал под колеса авто под управлением Промеса в ОАЭ ! ) Отделался легким испугом !!! Ждем опровержения информации !!!... Где-то я уже это слышал ! )... Ах да - ну вот же ! - "Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом. – Это извозчик отделался легким испугом, а не я..." )))
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    MazaiNN
    1709294293
    Проверьте его на причастность к убийству Джона Кеннеди.
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    Купа Купыч
    1709294363
    Кто-то называл зулуса Легендой Спартака.
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    bset
    1709294367
    Ни в одной стране не может без нарушения закона. Наверняка в России уже что-то серьезное нарушил
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    ...уефан
    1709295763
    ... Грёбаный Экибастуз(с)...
    Ответить
    ...уефан
    1709295806
    ... грёбаный Газпром!...
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1709297773
    Промес idioot
    Ответить
    СпорЦмен
    1709305903
    Грязное животное, привык, что в РФ, если что впряжется срамтак. А здесь не подрасчитал. Ничего страшного, может в Голандии ему хорошую пальму подбирут, вобщем скучать он не будет.
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