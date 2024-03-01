Названа еще одна причина задержания Промеса в ОАЭ

Появилась новая версия задержания Квинси Промеса в аэропорту Дубая.

По информации Ивана Карпова, футболист «Спартака» попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.

«Думал, что никто ни о чем не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет, Промеса ожидаемо задержали местные копы.

Когда рос-СМИ раструбили об этом на весь мир и связались с голландской прокуратурой, она радостно запросила у ОАЭ выдачу Промеса», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.