Названа еще одна причина задержания Промеса в ОАЭ

Появилась новая версия задержания Квинси Промеса в аэропорту Дубая.
По информации Ивана Карпова, футболист «Спартака» попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
«Думал, что никто ни о чем не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет, Промеса ожидаемо задержали местные копы.
Когда рос-СМИ раструбили об этом на весь мир и связались с голландской прокуратурой, она радостно запросила у ОАЭ выдачу Промеса», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.
- В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Спартаковец объявлен в международный розыск по линии Интерпола.